Kornwestheim Besucherzahlen klettern in die Höhe

Um das zu schaffen, plant die Kinderwelt auch für dieses Jahr eine Reihe von Sonderaktionen. So wird es einen Kletterturm-Wettbewerb geben, für den eigens ein Buzzer an dem Gerüst angebracht wird. In den Osterferien dreht sich das Glücksrad in der Kinderwelt, am 26. April richtet man wieder den Bewegungstag zusammen mit anderen Einrichtungen aus. Im Mai dürfen an jedem Freitag die Kinder einen Freund mitbringen, der dann keinen Eintritt zahlen muss, im Sommer soll es an Tagen über 30 Grad einen 30-Prozent-Nachlass auf die Ticketpreise geben. Dass die Klimaanlage in den Sommermonaten auf Hochtouren läuft und der Aufenthalt in der Kinderwelt möglicherweise angenehmer ist als am Baggersee oder im Freibad, das will Nowack noch bekannter machen.