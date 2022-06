Drei mutmaßliche Betrüger haben am Mittwochvormittag Geld und Unterschriften von Passanten erbeutet. Die noch Unbekannten sollen sich gegen 10.20 Uhr auf dem Kimryplatz im Osten der Stadt als gehörlos ausgegeben haben und so an das Geld und die Unterschriften gekommen sein. Unter den Opfern waren vor allem ältere Passanten. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.