Kornwestheim Betrunken gefahren und dann abgehauen

Kornwestheim - Ein 47 Jahre alter Audi-Fahrer war am Mittwoch zunächst alkoholisiert an einem Unfall in der Stuttgarter Straße beteiligt und versuchte dann, sich zu Fuß aus dem Staub zu machen. Gegen 22.30 Uhr schepperte es, als das Auto des Mannes mit einem geparkten Lastwagen zusammenstieß. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und rief die Polizei. Währenddessen versuchte der 47-Jährige, zu Fuß zu verschwinden. Allerdings schien ihm das Gehen schwerzufallen. Die Beamten konnten ihn noch in der Stuttgarter Straße stellen und bemerkten einen Alkoholgeruch. Ein Atemtest verlieft positiv, sodass der Mann mit den Beamten zur Blutentnahme musste. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der entstandene Gesamtschaden an Auto und Lastwagen dürfte sich auf etwa 13 000 Euro belaufen.