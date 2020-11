Kornwestheim Betrunken in der Sackgasse

Kornwestheim - Vermutlich weil er zuvor zu tief ins Glas geschaut hatte, verursachte ein 51-jähriger Autofahrer am Sonntag gegen 13.30 Uhr in der Mörikestraße einen Verkehrsunfall. Er war in Richtung des Rathauses unterwegs und fuhr mit seinem BMW zunächst gegen die etwas geöffnete Fahrertür eines am Fahrbahnrand geparkten Peugeot, der in der Folge noch auf einen Opel geschoben wurde. Der 51-Jährige kümmerte sich nicht um den Schaden, setzte seine Fahrt fort und streifte schließlich beim Wenden noch einen Baum. Als er bei der Rückfahrt aus der Sackgasse an der Unfallstelle wieder vorbeifuhr, hielt ihn eine Autofahrerin, deren Fahrzeug in Mitleidenschaft gezogen worden war, an.