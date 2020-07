Kornwestheim - Polizeibeamte haben am Donnerstagmorgen einen offenbar betrunkenen 44-jährigen Autofahrer gestoppt. Einem Zeugen fiel gegen 5.40 Uhr auf Höhe des Pragtunnels in Stuttgart die unsichere Fahrweise des 44-Jährigen auf, der in der Heilbronner Straße Richtung Zuffenhausen unterwegs war. Der Zeuge folgte dem Renault über die Bundesstraße 27 und alarmierte gleichzeitig die Polizei.