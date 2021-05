Kornwestheim - Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern ist es am Mittwoch gegen 21.15 Uhr in einem Supermarkt in der Stuttgarter Straße in Kornwestheim gekommen. Ein 34-jähriger Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes und ein offensichtlich stark alkoholisierter 28-jähriger Kunde gerieten dabei aneinander.