Kornwestheim Betrunkener Senior zückt im Streit ein Messer

Kornwestheim - Bei einer Auseinandersetzung in der Stuttgarter Straße in Kornwestheim sind am Mittwochabend zwei Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, lief ein 81-Jähriger auf dem Gehweg in Richtung Innenstadt. Da ihm die geöffnete Beifahrertür eines geparkten Autos den Weg versperrte, schlug der Senior diese zu. Dabei traf der Mann eine 30-Jährige, die sich mit dem 27-jährigen Fahrer des Autos unterhielt. Der junge Mann sprang daraufhin aus seinem Auto und stellte den 81-Jährigen zur Rede. Ein 17-Jähriger und eine 35-jährige Frau kamen aus einem Wohnhaus hinzu.