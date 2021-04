Kornwestheim Bevorzugt: Markus Söder

Kornwestheim - Der Machtkampf um die K-Frage in der Union spitzt sich zu: Erst am Sonntag hatte sich Markus Söder zu einer Kandidatur bereit erklärt, allerdings nur, wenn die große Schwester das „breit unterstützt“. Am Montag hatte sich die CDU-Führung für Parteichef Armin Laschet ausgesprochen, wenige Stunden später verkündete das Präsidium der CSU, dass Söder Kanzler werden soll. Wegweisend für die Entscheidung könnte die Fraktionssitzung der Union an diesem Dienstagnachmittag sein, ein Ergebnis des Treffens steht noch aus. Uneinigkeit in der Union – wie stehen Christdemokraten aus Kornwestheim zum Machtkampf in der CDU/CSU?