Kornwestheim Bewährungsstrafe für 35-Jährigen

Angeklagter verweigert Zusammenarbeit mit Gutachter

Deshalb war sich das Gericht im Vorfeld nicht sicher, ob statt einer Bestrafung – sofern man sich von seiner Schuld überzeugt zeigte – nicht auch eine Unterbringung in der Psychiatrie oder einer Entziehungsanstalt in Frage kommen könnte und schaltete einen psychiatrischen Gutachter ein. Der Angeklagte verweigerte allerdings die Zusammenarbeit, weshalb Dr. Ulrich Lutz den 35-Jährigen zum ersten Mal bei der Verhandlung im Amtsgericht Ludwigsburg sah und sich für sein Gutachten nur auf Akten und Zeugenaussagen stützen konnte. Er zeigte sich aber überzeugt davon, dass der Angeklagte, auch wenn er psychisch krank sei, beim Vorfall im Rewe-Supermarkt in seiner Steuerungsfähigkeit nicht beeinträchtigt gewesen sei. Dass er krank ist, dieser Ansicht ist der Kornwestheimer nicht. Früher mag das so gewesen sein, jetzt aber nicht mehr, sagte er, berichtete aber auch davon, wie man versucht habe, ihn in der U-Haft mit vergifteter Wurst außer Gefecht zu setzen. Die Betreuung hält er für überflüssig: „Ich kann selbst entscheiden, was mir gut tut.“ Und das sei „Arbeiten und nach Hause kommen“.