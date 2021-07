Kornwestheim Bewegungsschütze mit Leib und Seele

Platz drei von 21

Denn bei den deutschen Meisterschaften, die am vergangenen Wochenende in – natürlich – Philippsburg abgehalten wurden, trat er in der sogenannten „Production Optics“-Klasse an. Magazine mit Platz für bis zu 28 Schuss oder eine spezielle Position der Waffe am Gürtel, das gibt es nun nicht mehr für ihn. „Man startet mit 15 Schuss, und auch die Trefferwertungen sind anders. Man muss sich da schon rein arbeiten“, sagt er. Harry Graf hat das geschafft. In der Alterswertung der sogenannten Supersenioren landete er auf Treppchenplatz 3 von 21 Teilnehmern. Und, was der Kornwesteimer noch höher bewertet: In der offenen Klasse belegte er in einem 80 Teilnehmer starken Starterfeld Rang 23.