Kornwestheim - Ein ungebetener Gast trieb am Samstagmorgen in einem Haus in der Arizonastraße in Pattonville sein Unwesen. Als die Bewohner den Einbrecher gegen 4.20 Uhr auf frischer Tat ertappten, flüchtete er aus dem Gebäude. Der Unbekannte hatte laut Polizei offensichtlich zuvor einen vor dem Haus abgestellten VW aufgebrochen. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zum Erfolg.