Kornwestheim - In anderen Städten sind Asylbewerberheime schon seit Längerem ein Hotspot, nun gibt es auch in Kornwestheim einen Fall: Am Samstag wurde bekannt, dass ein Bewohner der Flüchtlingsunterkunft in der Villeneuvestraße 92 positiv auf das Coronavirus getestet worden ist. Dort leben derzeit 49 Personen. Die Stadt hat Schutzvorkehrungen getroffen, heißt es in einer Pressemitteilung.