Kornwestheim Bezahlbarer Wohnraum: Quote steigt

Kornwestheim - Bisher musste ein privater Bauträger, der auf freier Fläche einen Neubaukomplex mit 1000 Quadratmetern Wohnfläche erstellt, 200 Quadratmeter vermieten – und das auch noch zu einem günstigen Zins. Künftig müssen es sogar 300 Quadratmeter bezahlbarer Wohnraum sein. Das hat der Gemeinderat am Donnerstagabend mehrheitlich und gegen die Stimmen der CDU-Stadträte in seiner Sitzung im Festsaal des K beschlossen. Was wird die Folge sein? Mehr bezahlbarer Wohnraum? Höhere Preise für Eigentumswohnungen? Die einen sagen so, die anderen so.