Kornwestheim Bilder symbolisieren die Freundschaft

Kornwestheim - Dass in Weißenfels zurzeit viel gebaut wird, ist in den vergangenen Tagen auch Ursula Keck, der Kornwestheimer Oberbürgermeisterin, nicht entgangen. „Das ist ja fast wie nach der Wende“, sagte sie am Freitagmorgen angesichts der zahlreichen Baustellen am Rande eines Empfangs für die Vertreter der Weißenfelser Partnerstädte.