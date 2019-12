Kornwestheim Bis zur Barrierefreiheit gibt es viel zu tun

Kornwestheim - Wird der Schafhof künftig eine Begegnungsstätte für alle Senioren in der Stadt? Und wie wäre das zu bewerkstelligen? Die mangelnde Barrierefreiheit des Gebäudes in der Badstraße bereitet den Stadträten Kopfzerbrechen. Darum gab es in diesen Tagen mit dem Ausschuss für Soziales und Integration einen Ortstermin, bei dem die Gegebenheiten in Augenschein genommen worden. Die Idee dazu hatte Oberbürgermeisterin Ursula Keck.