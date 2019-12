Kornwestheim Bisse und Tritte gegen die Haushälterin

Der 41-Jährige befand sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand und trat von Beginn an äußerst aggressiv gegenüber den Frauen auf. Aus Furcht vor dem Mann wollte die 48-Jährige die Wohnung verlassen, woraufhin er nach Angaben der Polizei unvermittelt mit großer Brutalität gegen sie vorging. So zerrte er sie an den Haaren aus der Wohnung und schleifte sie durchs Treppenhaus. Als die Frau im Treppenhaus am Boden liegen blieb, trat er weiter auf sie ein, kniete auf ihren Hals und biss sie mehrmals in die Hand und den Arm. Die Frau erlitt wegen der Angriffe zahlreiche Verletzungen und blutete stark. Erst die alarmierten Polizeibeamten konnten den Mann überwältigen und fesseln.