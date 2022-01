Kornwestheim Blaue Tonne: AVL pocht auf Verträge

Die AVL hat sich bereits in der vergangenen Woche an die Interseroh Dienstleistungs GmbH gewandt und sie aufgefordert, auf die Entsorgungsunternehmen, die in ihrem Auftrag tätig sind, entsprechend einzuwirken. „Die Menschen im Landkreis sind bereit, sich auf ein neues Trenn-System einzulassen. Aber dafür brauchen sie einen kooperativen Service-Partner, der ihnen ausreichend große Behälter zur Verfügung stellt“, so Hepperle.