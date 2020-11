Was sagt der Zuffenhäuser Autohersteller dazu? Der bekennt sich durchaus schuldig, spricht aber von „einzelnen Fällen“, die beim Transport von Neufahrzeugen von der Fabrik in Zuffenhausen zum Verladebahnhof in Kornwestheim verloren gingen. Einzelne Fälle? Das mag die „Sauberfee“ nicht glauben angesichts der Mengen, die sie am Straßenrand gesichtet und teils aufgelesen hat. Und sie würde auch noch viel mehr von diesem blauen Schaumstoff sammeln, wäre es an den stark befahrenen Straßen, die noch nicht einmal für Fahrradfahrer freigegeben sind, nicht so gefährlich.