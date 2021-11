Kornwestheim Blockierte E-Ladepunkte

Auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigen die Stadtwerke nun die Beobachtung, dass an zwei der genannten Parkplätze die Hinweise und Markierungen unvollständig seien. „Generell erhalten die Stellplätze mit Wallboxen in unseren Parkhäusern sowohl eine Bodenmarkierung als auch Hinweisschilder“, heißt es von einer Sprecherin. „In der Holzgrundtiefgarage wurde dies bei der schon etwas länger installierten Wallbox durchgeführt, bei den beiden neu errichteten Wallboxen stehen diese Maßnahmen noch aus.“ Der Grund dafür sei, dass es aktuell teilweise unterschiedliche Markierungen und Beschilderungen für die Ladepunkte gebe. Die Hinweise sollen demnächst in „einem Rutsch“ vereinheitlicht werden. „Unser Ziel ist, an allen Ladeplätzen in allen Parkierungsanlagen der Stadtwerke einheitliche Markierungen und Beschilderungen anzubringen, sodass wir damit die Wiedererkennbarkeit gewährleisten.“ Man befinde sich, so die Sprecherin, in der Konzeptionsphase und wolle „zeitnah in die Umsetzung“ gehen. Die beiden Parkplätze in der Holzgrundtiefgarage, an denen Markierungen fehlen, würden dabei dann als erste bedacht.