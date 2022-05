Kornwestheim Bluegrass und Rock’n’Roll

Gleich zwei Konzerte bietet das Team des Irish Pubs The Landlord den Gästen an diesem Wochenende. Zunähst treten am Freitag, 14. Mai, Samwhiskey in der Kneipe in der Stotzstraße auf. Die Gruppe spielt Bluegrass – und wandelt auch andere Songs in ihrem Stil um. Oder, wie es das Landlord-Team in seiner Ankündigung selbst beschreibt: „Für die Band Samwhiskey kann das Gras nicht blau genug sein. So wird quasi jeder Pop- und Metal-Song des letzten Jahrhunderts mit Banjo, Mandoline und Bass zum Soundtrack für einen Film, in dem der Held auf Strohhalmen kaut und Kirschkuchen von Fensterbänken stiehlt.“