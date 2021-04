Kornwestheim Blumen warten nicht

Schwierig zu sagen. Auf der einen Seite sind wir natürlich froh, dass wir aufmachen durften und es Blumen wieder im Geschäft und nicht nur an Tankstellen und in Supermärkten gibt. Aber es schwebt immer ein wenig Angst im Hintergrund mit, weil wir natürlich auch nicht genau wissen, wie es weitergeht und was in den nächsten Tagen und Wochen passiert.