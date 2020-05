Kornwestheim Blumensträuße und der Blick nach vorne

Was tut man also, wenn man in der Kommune, in der man jahrelange gute Arbeit abgeliefert hat, eine solche Wahlschlappe erleidet? Resignieren? Das wäre nichts für Martina Koch-Haßdenteufel gewesen. „Ich habe schnell mit der Wahl abgeschlossen und nach vorne geblickt“, sagt sie. „Es bringt ja nichts, verbittert zu sein.“ Nach vorne blicken, das hieß in diesem Fall auch: Richtung Kornwestheim. Bekanntermaßen wurde fast zeitgleich hier ein Beigeordnetenposten frei, nachdem Dietmar Allgaier sich erfolgreich als Ludwigsburger Landrat zur Wahl stellte.