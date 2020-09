Kornwestheim - Das Deutsche Rote Kreuz richtet am Donnerstag, 8. Oktober, die nächste Blutspendenaktion in Kornwestheim aus. Von 14 bis 19.30 Uhr können sich die Spenderinnen und Spender im Festsaal des K anzapfen lassen. Auch in Corona-Zeiten sei die Blutspende sehr sicher, versichert das DRK. Um den erforderlichen Abstand zwischen allen Beteiligten gewährleisten zu können und Wartezeiten zu vermeiden, findet die Blutspende ausschließlich mit vorheriger Onlineterminreservierung statt. Sie ist möglich unter https://terminreservierung.blutspende.de/m/kornwestheim-k-kultur-kongresszentrum.