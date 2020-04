Kornwestheim - Das Polizeirevier Kornwestheim sucht Zeugen, die zwischen Sonntag, 19 Uhr, und dem gestrigen Dienstag, 11 Uhr, eine Unfallflucht in der Kirchtalstraße beobachtet haben. Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß gegen einen geparkten BMW und richtete dabei einen Schaden in Höhe von rund 2000 Euro an. Ohne sich um die Folgen des Touchierens zu kümmern, machte sich der Verursacher anschließend aus dem Staub. Das Polizeirevier ist unter der Rufnummer 1 31 30 zu erreichen.