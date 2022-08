Kornwestheim Boccia-Platz mit Turnier eingeweiht

Es war einiges los am Moldengraben. Dieser Tage sind dort rund 35 Vereinsmitglieder der Aquarien- und Terrarienfreunde Kornwestheim in ihrem Vereinsheim zusammengekommen, um den neu angelegten Boccia-Platz einzuweihen. Boccia, das sei kurz erklärt, ist die italienische Variante des Boule-Spiels, bei dem es darum geht, seine eigenen Kugeln möglichst nah an eine kleinere Zielkugel zu setzen. Gespielt wird auf einem ebenen, von Hölzern umrandeten Sandfeld – und ein solches gibt es jetzt bei den Aquarien- und Terrarienfreunden.