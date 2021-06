Kornwestheim Börger sorgt für Entlastung

Kornwestheim - Bei Reinigungsarbeiten in einem Abwasserkanal war dieser Tage in Gerlingen ein Defekt an einem Schieber aufgetreten. Die Folge: Er ließ sich nicht mehr öffnen und das gesamte Abwasser aus Gerlingen staute sich. Die Pumpleistung der Feuerwehr und der Fachfirma vor Ort reichte nicht aus, um den Kanal ausreichend zu entlasten. Daher wurde in den Abendstunden die Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen des in Pattonville beheimateten Ortsverbandes Ludwigsburg des Technischen Hilfswerks (THW) hinzugezogen. Sie setzte ihre Großpumpe Börger und eine weitere Tauchpumpe ein.