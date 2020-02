Kornwestheim - Wegen Bauarbeiten am Kanalsystem wird die Bogenstraße längs der Bahngleise zwischen der Lindenstraße bis zur Höhe Tennisclub ab Montag, 10. Februar, voll gesperrt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Juli. Fußgänger und Radfahrer werden zwischen dem Tennisclub und der Kreuzung Bogenstraße/Am Sportplatz über den Gehweg geleitet. Ab der Einmündung Am Sportplatz ist für Radler in Richtung Lindenstraße und umgekehrt eine Umleitungsstrecke ausgeschildert. Andere Verkehrsteilnehmer werden über die Stuttgarter Straße und den Eichenweg sowie umgekehrt gelotst.