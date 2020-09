Eine Umleitung wird nun auch am Montag und Dienstag eingerichtet. Fußgänger und Radfahrer werden zwischen Tennisclub und dem Kreuzungsbereich Bogenstraße/Am Sportplatz über den Gehweg geleitet. Ab der Einmündung Am Sportplatz ist für den Radverkehr in Richtung Lindenstraße und umgekehrt die Umleitungsstrecke ausgeschildert. Für Fußgänger ist der Gehweg in Richtung Lindenstraße frei. Alle anderen Straßenverkehrsteilnehmer werden über die Stuttgarter Straße und den Eichenweg sowie umgekehrt geleitet.