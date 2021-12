Kornwestheim Bolzstraße zeitweise befahrbar

Gesamte Bauzeit bis September 2022

Im Januar werden von der Eugen-Bolz-Schule über die Kreuzung Goethestraße bis hin zur Ebertstraße die Fernwärmeleitungen weiterverlegt. Zeitraum: 10. Januar 2022 bis voraussichtlich Ende März. Ab April kann dann der Durchgangsverkehr in beiden Bauabschnitten wieder rollen. Die Anwohner werden rechtzeitig über die weiteren Arbeiten informiert. Bei Interesse an einem Neuanschluss an das Fernwärmenetz bitten die Stadtwerke um Kontaktaufnahme mit ihrem Wärmevertrieb: Saša Janić, Telefon 0 71 41/9 10 27 17.