Kornwestheim Boule spielen unter der Bundesstraße?

Das Areal wird neu gestaltet

Die Stadt steht den Vorschlägen grundsätzlich positiv gegenüber. Schließlich will sie ohnehin ein 25 auf 100 Meter großes Areal unter und neben der Brücke neu gestalten. Ob das Kneippbecken aber umgesetzt werden kann, sieht Daniel Güthler zurzeit kritisch. Man müsse erst prüfen, ob die Stadt dafür genug Wasser hat, sagt er jüngst im Ausschuss für Umwelt und Technik. Die Anforderungen an ein solches Wassertretbecken sind hoch und werden vom Kneipp-Bund festgelegt: Angestrebt werden sollte Trinkwasserqualität, mindestens aber Badewasserqualität. Je nachdem, ob das Becken in der Sonne oder im Schatten liegt, müssen pro Minute 0,5 bis 5 Liter Wasser zulaufen. Und das Wasser darf nicht wärmer als 15 Grad werden. Es muss sich um Quellwasser handeln, das ganzjährig und in ausreichender Menge zur Verfügung steht. Außerdem empfiehlt der Kneipp-Bund, das Becken zwei- bis dreimal pro Woche komplett zu leeren und zu reinigen.