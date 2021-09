Kornwestheim Bracher-Schule wird 25 Jahre alt

Kornwestheim - Mit rund 200 Gästen ist am Freitag das 25-jährige Bestehen der Erich-Bracher-Schule in Pattonville gefeiert worden. Die Berufsschule in Trägerschaft des Landkreises Ludwigsburg hat im September 1996 die ersten Schülerinnen und Schüler empfangen. Bis heute haben etwa 18 000 Absolventinnen und Absolventen ihren Abschluss dort gemacht.