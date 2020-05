Kornwestheim - Erst ertönte um 18 Uhr der Probealarm, eine Minute später piepten die Melder der Freiwilligen Feuerwehrleute erneut – nur diesmal war es ernst. Am Montagabend um Punkt 18.01 Uhr wurden die Brandschützer zu einem Haus in der Jahnstraße gerufen. Die Bewohnerin einer Wohnung hatte beim Nachhausekommen festgestellt, dass ein Rauchmelder in Betrieb war und dass bereits Rauch nach außen drang.