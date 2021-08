Kornwestheim Brezeln nicht nur für Fahrradfahrer

Kornwestheim - Die Schlange beim Bäcker Trölsch in der Bahnhofstraße reichte am Samstagmorgen wie so häufig bis auf den Gehweg. Tja, hätten die Wartenden Anfang Juli beim Stadtradeln mitgemacht, hätten sie sich ihre Frühstücksbrezel vor der Tür abholen können – überreicht in einer gelben Serviette und ohne Wartezeit höchstpersönlich vom Ersten Bürgermeister Daniel Güthler. Die Stadt bedankte sich damit für die 97 511 Kilometer, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Stadtradelns vom 1. bis 21. Juli zurückgelegt und dokumentiert haben. „Im kommenden Jahr peilen wir die 100 000-Kilometer-Marke an“, so Cordula Wohnhas, Leiterin der Stabsstelle für Umwelt- und Klimaschutz, die zusammen mit Klimamanager Jannis Körner auf dem Holzgrundplatz ebenfalls die Brezeln an die Radfahrer brachte.