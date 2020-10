Corona war natürlich auch in der Welt der Philatelie ein großes Thema. Beim Bund deutscher Philatelisten habe man per „Zoom“ hin- und herüberlegt, wie man mit der ursprünglich für 2021 in Essen geplanten Weltausstellung verfahren solle. Schweinle verfolgte die Diskussion aufmerksam. Bei solch einer großen Ausstellung müssen die Beteiligten aus den verschiedenen Ländern sorgsam per Landeswettbewerb ausgewählt werden. Er hatte mit seinem zweiten Sammel-Schwerpunkt „Postwertzeichen im Postverkehr der deutschen Kriegsgefangenen nach dem Tsingtao-Krieg 1914“ schon einen 1. Preis in der Tasche und damit einen Platz auf der Weltausstellung sicher. Doch nun hat man sicherheitshalber die Weltausstellung um zwei weitere Jahre auf 2023 verschoben. „Da kann ich jetzt nur hoffen, dass ich wieder zugelassen werde.“ Nicht ganz so weit nach hinten hat der Verein seinen eigenen Wettbewerb mit den Briefmarken-Freunden aus Villeneuve-St. Georges verschoben. „Da steht jetzt als Vorschlag Pfingsten 2022 im Raum.“