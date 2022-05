Kornwestheim Briefmarkenfreunde stellen aus

Besonders erfreulich für die Veranstalter: Viele Nachwuchssammler beteiligten sich am Wettbewerb. David aus Riedlingen etwa schätzt an seinem Haustier, einer Schildkröte, deren „Ruhe und Gelassenheit“ und hat fleißig Briefmarken mit ihren Artgenossen zusammengestellt. Für ihn und seine Altersgenossen gab es eine eigene Jury. „Es ist manchmal ganz schön schwierig, wenn man die Kinder persönlich kennt“, musste die Freiburger Jurorin Michaela Kohlhagen sich eingestehen. Damit es auch immer gerecht zugeht, sind die Juroren stets in Zweierteams mit ihren Beurteilungsbögen unterwegs. Die Schlussbewertung übernimmt schließlich eine Gesamtjury. 100 Punkte wäre die Höchstbewertung. Das hat Juror Walter Marchart in seiner langen Tätigkeit allerdings noch nie erlebt, wie er sagt: „Allerdings gab es in der Schweiz schon einmal 98 Punkte.“