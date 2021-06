Für Freitag, 2. Juli, laden die Briefmarkenfreunde deshalb in ihr Vereinslokal im Casino, Aldinger Straße 80, ein. Um 19 Uhr soll dann nach langer Pause wieder ein Tauschtreff stattfinden. Und nicht nur an diesem Tag: „Die Treffs finden nun wieder regelmäßig an jedem ersten und dritten Freitag jeweils ab 19 Uhr im Vereinslokal statt“, schreiben die Briefmarkenfreunde in einer Mitteilung.