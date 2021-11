Kornwestheim Bringt eine Fernsehshow die große Liebe?

Fabio Di Perna ist 31 Jahre alt, arbeitet als Flugdienstberater und ist seit gut zwei Jahren Single. Normalerweise lernt er gerne in der Öffentlichkeit neue Leute kennen, doch bald nach seiner Trennung kamen bereits die ersten Lockdowns. Da war nichts mehr mit Dating beim Essen oder in einer Bar. Also hat sich Fabio Di Perna im Online-Dating ausprobiert. „Davon halte ich aber nicht viel, weil sich das mit dem Schreiben so lange zieht und dann ist die Person in Echt doch ganz anders“, sagt er. Da ist das Format der Sendung „Let’s Love“ das krasse Gegenteil: Die Paare werden jeweils zusammen in eine Hütte gesteckt und das für mindestens 24 Stunden. „Dann weiß man wenigstens gleich, was Sache ist“, sagt Di Perna.