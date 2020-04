Kornwestheim Bücherei gewährt Blick über die Schulter

Kornwestheim - Nach einer der Corona-Verordnung geschuldeten Zwangspause von rund fünf Wochen hat die Stadtbücherei Kornwestheim seit vergangenem Dienstag wieder geöffnet. Zwar läuft der Betrieb seither in eingeschränkter Form und unter speziellen hygienischen Bedingungen ab, die Bücherfreunde können sich aber über einige Neuerungen freuen. „Viele Büchereinutzer haben uns gefragt, was wir in der Zeit, in der die Bücherei geschlossen war, gemacht haben“, erzählt Leiterin Mareike Gerhardt und gibt eine prompte Antwort. „Wir haben in den vergangenen Wochen Projekte fortgeführt oder ins Rollen gebracht.“ Und der frische Wind ist an einigen Stellen schon sehr gut zu sehen. So habe das Team der Bibliothek im K die Änderung des Signatursystems fortgeführt, neue Überraschungsrucksäcke für Kindergartenkinder mitaufgenommen sowie Arbeitsplätze auf die Ausleihfläche verlegt, sagt Mareike Gerhardt.