Kornwestheim Büchereien machen „Heiß auf Lesen“

Ab Donnerstag, 16. Juli, können sich Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren in der Kornwestheimer Stadtbücherei, Stuttgarter Straße 65, für die Sommerferien-Leseclubaktion anmelden. Anschließend bekommt jedes Clubmitglied ein Logbuch, das die Kinder und Jugendlichen während der Aktion begleitet. Jedes gelesene Buch wird darin eingetragen und vom Clubmitglied bewertet. Bei drei gelesenen Büchern kann das Logbuch abgegeben werden und dient bei der späteren Verlosung der Preise als Los. Die Besucher der Abschlussveranstaltung am Freitag, 18. September, dürfen sich auf viele Überraschungen und Preise freuen. Als Hauptgewinne winken Besuche im Erlebnispark Tripsdrill oder im Planetarium in Stuttgart. Die ganze Familie erhält dann freien Eintritt. Die Teilnahme an der Aktion „Heiß auf Lesen“ ist kostenlos. Die Kinder brauchen lediglich einen gültigen Büchereiausweis. Anmeldungen in der Bücherei sind zu den Öffnungszeiten möglich, dienstags bis freitags von 10 bis 19 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr.