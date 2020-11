Kornwestheim Büchereien und Musikschule sind geöffnet

In der Stadtbücherei im K können wie bisher Bücher und andere Medien ausgeliehen und zurückgebracht werden. Veranstaltungen wird es bis zum Ende des Jahres in den Räumlichkeiten der Bibliothek aber nicht mehr geben. Gleiches gilt für die Bücherei in Pattonville, in der weiter montags, mittwochs und freitags von 15.30 bis 17.30 Uhr die Ausleihe möglich ist. Auch das Jugendzentrum und das Besucher- und Familienzentrum seien in den kommenden Wochen geöffnet, teilt die Stadt Kornwestheim mit. Ebenso will die Mobile Jugendarbeit ihr Streetwork-Angebot am ESG-Gelände in der Jahnstraße fortsetzen. In der Städtischen Musikschule werde der Unterricht unter Einhaltung der Hygieneregeln fortgeführt, so die Stadtverwaltung.