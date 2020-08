Kornwestheim Bürger sollen zu Selbstversorgern werden

Kornwestheim - Den eigenen Strom erzeugen, speichern und dann gleich verbrauchen: Wenn es nach den Stadtwerken Ludwigsburg/Kornwestheim (SWLB) geht, soll die Energiekreislauf in Kornwestheim in Zukunft genau so funktionieren. Für die Anschaffung eines passenden Fotovoltaik-Systems hat der Energieversorger nun ein Förderprogramm aufgelegt. „Wir möchten unsere Kunden vom Konsumenten zum Erzeuger machen“, sagte Christian Schneider, Vorsitzender der Geschäftsführung der SWLB, dieser Tage in der Kornwestheimer Filiale in der Johannesstraße. In dem neu gestalteten Showroom können Kunden und Interessierte sich auch ab sofort anschauen, wie die Idee des Energieversorgers funktionieren soll. Das Prinzip klingt simpel: Über eine Fotovoltaik-Anlage auf dem Dach wird die Energie über Sonnenlicht gewonnen, in einem Speicher zwischengelagert und je nach Bedarf dann verbraucht. Und was übrig bleibt, das fließt ins Stromnetz und kann von anderen verwendet werden.