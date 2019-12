Kornwestheim Bürgerideen gegen die Leerstände

Für die SPD ist klar: Man muss sich dringend Gedanken machen, wie die Aufenthaltsqualität erhöht werden könnte. Und das ganze darf auch gerne mit mehr lokalem Klimaschutz, mehr Grün, mehr Pflanzen verknüpft werden.

Indes: Ein Beteiligungsprozess, das ist den Sozialdemokraten natürlich klar, ist von seiner Grundanlage her schon ergebnisoffen. Zwar haben die meisten Stadträte im Ausschuss den Vorstoß der SPD unterstützt – dennoch gibt es quer durch die Fraktionen und in der Bevölkerung natürlich unterschiedliche Ansätze, wie die Innenstadt gestaltet werden könnte. Beispiel Fußgängerzone: Hierfür kämpft die SPD schon länger, andere Parteien in Kornwestheim und beispielsweise auch der Bund der Selbstständigen sehen den Vorschlag wiederum sehr kritisch.

Was also bei der Bürgerbeteiligung herauskommt, wird man erst einmal sehen müssen. Und: Wie läuft sie überhaupt ab? Ab dem zweiten Halbjahr 2020 würde sie an Fahrt aufnehmen, eine entsprechende Vorlage soll bis dahin vorbereitet werden. Fachleute von „außen“, sprich Planer und Architekten sollen eingebunden werden, sagt Gritz. Und dann, so stellt sich der Sozialdemokrat den Prozess weiter vor, würden Arbeitsgruppen gebildet, diskutiert, Ideen gesammelt werden. Am Ende stehen dann, so hofft er, konkrete Beschlüsse, über die Ausschüsse und Gemeinderat entscheiden.