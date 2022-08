Wenig später besuchten Ursula Keck und Martina Koch-Haßdenteufel das Stammwerk der Digicon Holding im Kreidlergebiet. Dort ließen sich die beiden durch die Produktionsräume führen. Das Unternehmen stellt Kunststoffteile im Spritzgussverfahren her und hat seine Wurzeln in der Softwareprogrammierung. Heute zählt die Firma zu den marktführenden unabhängigen Presswerken in Europa.