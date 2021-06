Kornwestheim Bürgerstiftung: Bilder, Boule und Bahntour

„Roter Flitzer“ und Silcherschule

Für die Viertklässler der Silcherschule geht es kurz vor Schuljahresende und damit vor ihrem Wechsel an eine weiterführende Schule erst zum Stuttgarter Hauptbahnhof und dann auf den Mond. Für den Weg in die Landeshauptstadt nehmen sie den Roten Flitzer. Der Förderverein des in Kornwestheim stationierten Schienenbusses war auf die Idee gekommen, die Bahnfahrt mit einem Besuch im Planetarium zu verbinden. Dort werden die Kinder dann – rein gedanklich, versteht sich – auf den Mond katapultiert. „Hoffentlich“, sagt Edgar Seitz vom Förderverein, denn noch ist nicht klar, ob die Tour stattfinden kann. Derzeit ruht das Programm des Planetariums, aber die Inzidenzzahlen geben Hoffnung, dass Mondflüge bald wieder erlaubt sind. So es denn möglich ist, soll die gesamte Klassenstufe die Reise antreten. Der Förderverein und die Silcherschule bekommen dafür einen Betrag in Höhe von knapp 2300 Euro. Weil das Geld nicht reicht, hofft der Vorstand des Roten-Flitzer-Vereins auf eine Unterstützung durch den Lionsclub.