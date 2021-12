Die Kornwestheimer Bürgerstiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Gemeinwohl zu fördern. Aus diesem Grund spendet der Stiftungsrat den Ausschüttungsbetrag für einen oder mehrere gute Zwecke. 2021 gingen die Zuwendungen an den Verein Schienenbus/Roter Flitzer, an den Förderverein Schillerschule und an die Altherrenabteilung des Sportclubs SV Pattonville.