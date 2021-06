Kornwestheim Bürgerverein will Mehrgenerationenhaus

Der Bürgerverein äußert sich im Rahmen der zweiten öffentlichen Auslegung der Pläne für den Kita-Bau in Pattonville. Der ursprüngliche Entwurf des Bebauungsplans war überarbeitet worden, nachdem aus der Nachbarschaft Kritik an dem Bauvorhaben laut geworden war. Zu hoch, zu wuchtig, ein zu großer Verlust an Grünfläche und Parkplätzen – so hatten die Anwohner in ihren Stellungnahmen moniert. Die Stadt Remseck, bei der die Fäden zusammenlaufen, weil das Grundstück auf ihrer Gemarkung liegt, reduzierte daraufhin die Zahl der Wohnungen und an einigen Stellen die Zahl der Geschosse. So ganz zufrieden ist man in Pattonville aber immer noch nicht.