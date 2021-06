Kornwestheim „Büromenschen“ packen an

Kornwesthei - Dass die Container auf der Kornwestheimer Jugendfarm nicht die neuesten sind, ist bekannt. Mehr als 30 Jahre haben die Metallquader, die vor allem als Aufenthalts- und Gemeinschaftsräume dienen, teils auf dem Buckel, sie sind stellenweise nicht mehr wirklich dicht. „Im Sommer geht das, im Winter ist es schlecht“, sagt Michael Schmid, Vorsitzender des Jugendfarmvereins. In spätestens fünf Jahren braucht es also einen Ersatz auf dem Gelände im Moldengraben. Und dieses Vorhaben bezeichnet Schmid als „Kraftakt“. „Das kann dann auch mal 250 000 Euro kosten“, so der Vereinschef. Was also tun?