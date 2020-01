Kornwestheim - War zuletzt nur die Auffahrt gesperrt, so wird in der Nacht von Samstag, 1. Februar, auf Sonntag, 2. Februar, die gesamte Ostseite der Bundesstraße 27 (Fahrtrichtung Ludwigsburg) dicht gemacht. Von 22 bis 6 Uhr müssen die Autofahrer zwischen den Ausfahrten Kornwestheim-Mitte/Ost (Zeppelinstraße) und Kornwestheim-Nord (Aldinger Straße) die Umleitung durch die Stuttgarter und Ludwigsburger Straße nehmen. Am Autokino geht’s dann wieder auf die B 27. Grund dafür ist die Einrichtung der Baustelle für den Ersatzbau der Gumpenbachbrücke.