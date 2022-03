Kornwestheim - Allen Sorgen dieser Tage zum Trotz haben sich einige Mitglieder aus verschiedenen Kornwestheimer Narrenzünften am Sonntag auf dem Marktplatz an der Stuttgarter Straße versammelt. Die Coronapandemie hat erneut groß angelegte Veranstaltungen zur fünften Jahreszeit verhindert. Aber so ganz wollten sich die Hästräger den Spaß dann doch nicht verderben lassen. Nach der Narrenmesse in der katholischen St.-Martinus-Kirche waren sie im und um das Restaurant Applaus im K zusammen gekommen, um zumindest ein bisschen Fasnetsluft zu schnuppern. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja im kommenden Winter wieder so eine richtige Kampagne, mit Umzügen, Prunksitzungen, Kinderfasching und allem, was auch in Kornwestheim noch vor der Pandemie so dazugehört hat. Foto: Christine Biesinger