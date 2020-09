Kornwestheim Bus und Traktor – nichts geht mehr

Kornwestheim - Eine landwirtschaftliche Zugmaschine samt Anhänger und ein Linienbus verkeilten sich am Freitag gegen 7.30 Uhr auf der Pflugfelder Brücke in der Villeneuvestraße in Kornwestheim – die Fahrbahn war für beide letztlich zu eng. Für den 42-jährigen Busfahrer sowie dem 36-jährigen Fahrer des Gespanns gab es schlussendlich keine andere Möglichkeit, als durch langsames Vorbeifahren weitere Schäden an den Fahrzeugen in Kauf zu nehmen. Letztlich entstand ein Schaden von etwa 8000 Euro.